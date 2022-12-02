Валя Карнавал объяснила, почему решила выйти замуж за Сашу Стоуна

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 47

Пара начала встречаться в 2021 году во время съемок телешоу «Звезды в Африке»

Валя Карнавал объяснила, почему решила выйти замуж за Сашу Стоуна

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) призналась, что из-за закрытия TikTok в России ей пришлось пойти на крайние меры. Об этом она рассказала в юмористическом шоу на одном из федеральных каналов.

Девушка сравнила передачу с уроком математики из-за каверзных вопросов.

«Какие у меня новости? TikTok прикрыли, я поэтому замуж и выхожу», — рассказала она.

Также она знаменитость обсудила ощущения, которые испытала, когда получила звание самого влиятельного блогера в СНГ.

Женихом Вали Карнавал является ее коллега Саша Стоун. На публике пара демонстрирует нежные чувства. Влюбленные начали встречаться во время шоу «Звезды в Африке» в 2021 году, но тогда многие не верили в искренность их чувств, считая это пиаром.

Вернувшись в Москву, влюбленные воссоединились, хотя и старались не афишировать отношения. Саша сделал Вале предложение руки и сердца в мае 2022 года во время отдыха на Мальдивах. Свадьбу планируют сыграть также в этом году.

Как ранее писал 5-tv.ru, блогер Валя Карнавал с большим трудом пережила скандальный инцидент с народной артисткой России Ларисой Долиной. По ее словам, после выхода в эфир выпуска шоу, во время которого произошел конфликт, пришлось взять паузу в карьере и серьезно поработать над собой.

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Валя Карнавал объяснила, почему решила выйти замуж за Сашу Стоуна

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