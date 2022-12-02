«Театр абсурда»: Новак высмеял планы Польши покупать российскую нефть

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Новак назвал «театром абсурда» планы Польши приобрести российскую нефть

«Театр абсурда»: Новак высмеял планы Польши покупать российскую нефть

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Новак при этом не стал подтверждать или опровергать информацию о запросе Польшей поставок нефти.

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал информацию о том, что польский концерн Orlen подал заявку в «Транснефть» на поставку трех миллион тонн нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.

«Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются», — сказал он журналистам.

Новак при этом не стал подтверждать или опровергать информацию о запросе Польшей поставок нефти, отметив, что сам узнал об этом в СМИ.

Напомним, 28 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша призывает Европейский союз как можно скорее отказаться от поставок российской нефти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Новак в своем выступлении на форуме в конце ноября подчеркнул, что введение потолка цен на российскую нефть создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

В этот же день агенство Вloomberg сообщило, что страны Евросоюза в очередной раз не договорились по уровню потолка цен на российскую нефть. Переговоры зашли в тупик из-за того, что Польша и страны Прибалтики сочли предлагаемую стоимость слишком высокой.

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