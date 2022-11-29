Новак: даже самый гибкий потолок цен на нефть является неприемлемым для России

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Вице-премьер РФ Новак: установление потолка цен на нефть приведет к дефициту энергоносителей

Новак: даже самый гибкий потолок цен на нефть является неприемлемым для России

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

Читайте нас в: Дзен Новости

Введение лимита цен на российскую нефть влечет дефицит энергоносителей и риск функционирования ряда отраслей.

Россия не приемлет введения потолка цен на российскую нефть, каким бы он не был. Об этом 29 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

«У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен, даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов», — заявил Новак журналистам.

В своем выступлении на форуме вице-премьер подчеркнул, что введение потолка цен на российскую нефть создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

«Все эти действия влекут огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей, инвестиций в отрасли и не только в нефтяную. Это может коснуться любого биржевого товара, по которому в дальнейшем западным странам захочется вводить свои правила. Россия как крупнейший поставщик энергоресурсов на мировые рынки не приемлет данные подходы», — заявил Новак.

Ранее в этот день Вloomberg сообщило, что страны Евросоюза в очередной раз не договорились по уровню потолка цен на российскую нефть. Переговоры зашли в тупик из-за того, что Польша и страны Прибалтики сочли предлагаемую стоимость слишком высокой.

На днях стало известно, что ЕС обсуждает установку лимита цен на уровне 62-65 долларов за баррель. При этом Польша и прибалтийские страны считают это предложение слишком щедрым для России и требуют снизить цену в два раза.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Кремле заявили, что позиция России по введению потолка цен на российскую нефть остается неизменной от той, которая была озвучена президентом страны Владимиром Путиным.

-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Последние новости

15:19
Песков назвал условие для переговоры России и Украины
15:11
Дело о клевете в адрес Лии Ахеджаковой передали в Следственный комитет
14:55
НАТО рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 и F-16
14:37
«Я хотел тяжелой жизни»: как Евгений Миронов шел к всенародной любви и славе
14:24
Народный артист Герасимов выразил соболезнования семье актрисы Стешенко
14:10
Новак: даже самый гибкий потолок цен на нефть является неприемлемым для России

Сейчас читают

В ЛНР призвали «хирургическим путем» вылечить Украину
Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание
Газовый хаб в Турции может заработать и без новых газопроводов
Барическая гора: Терапевт Ромасов рассказал, как перепады атмосферного давления влияют на самочувствие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео