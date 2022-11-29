Новак: даже самый гибкий потолок цен на нефть является неприемлемым для России

Введение лимита цен на российскую нефть влечет дефицит энергоносителей и риск функционирования ряда отраслей.

Россия не приемлет введения потолка цен на российскую нефть, каким бы он не был. Об этом 29 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

«У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен, даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов», — заявил Новак журналистам.

В своем выступлении на форуме вице-премьер подчеркнул, что введение потолка цен на российскую нефть создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

«Все эти действия влекут огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей, инвестиций в отрасли и не только в нефтяную. Это может коснуться любого биржевого товара, по которому в дальнейшем западным странам захочется вводить свои правила. Россия как крупнейший поставщик энергоресурсов на мировые рынки не приемлет данные подходы», — заявил Новак.

Ранее в этот день Вloomberg сообщило, что страны Евросоюза в очередной раз не договорились по уровню потолка цен на российскую нефть. Переговоры зашли в тупик из-за того, что Польша и страны Прибалтики сочли предлагаемую стоимость слишком высокой.

На днях стало известно, что ЕС обсуждает установку лимита цен на уровне 62-65 долларов за баррель. При этом Польша и прибалтийские страны считают это предложение слишком щедрым для России и требуют снизить цену в два раза.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Кремле заявили, что позиция России по введению потолка цен на российскую нефть остается неизменной от той, которая была озвучена президентом страны Владимиром Путиным.