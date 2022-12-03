Какие направления будут недоступны в Москве на оранжевой ветке метро

|
Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 36

Участок Калужско-Рижской линии закрыты с 3 по 7 декабря 2022 года. В чем причина?

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Московское метро продолжает расширяться. В связи с этим в столице периодически недоступны для проезда некоторые участки веток.

Так, с 3 по 7 декабря участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт. Продумать свой маршрут необходимо заранее.

Временно приостановят двжиение поездов между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки». Дело в том, что там строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии.

Городские власти позаботились о том, чтобы москвичи передвигались по привычному маршруту. Для этого организованы бесплатные маршруты к станциям: автобус КМ, а также трамваи 14 и 26.

-14° Атмосферное давление 783 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.77
0.62 64.99
1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
Сменившая имидж Ксения Собчак вышла на публику с декольте и без Богомолова
7:22
Ждут невозможного! В США предсказали мрачную ситуацию в экономике РФ
7:09
«И без Голливуда проживем!»: Сухоруков призвал показывать больше советских фильмов
6:56
Какие направления будут недоступны в Москве на оранжевой ветке метро
6:41
Польский спецназ, подчиняющийся НАТО, высадился под Днепропетровском
6:40
Роковые и ослепительные: десять лучших Миледи в мировом кино

Сейчас читают

Эльдар Рязанов страдал из-за продолжения «Иронии судьбы»: «Ему нужны были деньги»
"Я не тетя": фантастическое сходство дочери и сестрички Началовой потрясло народ
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Как пережить холода без потерь для своего здоровья

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео