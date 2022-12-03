Какие направления будут недоступны в Москве на оранжевой ветке метро

Московское метро продолжает расширяться. В связи с этим в столице периодически недоступны для проезда некоторые участки веток.

Так, с 3 по 7 декабря участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт. Продумать свой маршрут необходимо заранее.

Временно приостановят двжиение поездов между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки». Дело в том, что там строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии.

Городские власти позаботились о том, чтобы москвичи передвигались по привычному маршруту. Для этого организованы бесплатные маршруты к станциям: автобус КМ, а также трамваи 14 и 26.