Российские передовые группы проникли в Дружковку

У американского журналиста и историка Стивена Кинзера вышла любопытная книга «Точка кипения: как Америка принесла конфликт на Украину». Согласитесь, взгляд для США нетривиальный, учитывая, что автор почти 20 лет проработал в The New York Times, которая нам точно не симпатизирует.

Да и книга не в нашу пользу. Она про то, что в конфликте на Украине есть огромная доля ответственности самих США, которые десятилетиями превращали Украину в таран против СССР и России. И в конце концов превратили в послушную марионетку.

Февраль 2022 года — это не начало, а лишь один из эпизодов длинной истории. Полной тайных операций, лжи и предательства. И самое страшное, что, по мнению Кинзера, большинству в Вашингтоне боевые действия на Украине по-прежнему кажутся отличной идеей.

Это проистекает из глубоко укоренившейся ненависти к России и убеждения, что усиление Москвы — это всегда плохо для мира. Вернее, для США. Это надо держать в голове каждый раз, когда Россия будет встречаться за столом переговоров с американскими посредниками.

Хотя после таких откровений, как в книге, посредниками владельцев Украины как-то язык не поворачивается назвать.

И единственная причина, по которой переговоры в принципе начались, — это наши успехи на поле боя и провалы ВСУ. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Эти бегущие ВСУшники — символ ситуации в Дружковке. Для них, как для ужей из той поговорки, город стал раскаленной сковородкой. Наши штурмовики наступают на флангах, а в южном пригороде, Кондратовке, не осталось ни одного здания, где националисты могли бы спрятаться от нашей артиллерии. В самой Дружковке для них ситуация не лучше.

Передовые группы южной группировки уже проникли в Дружковку, но основные бои пока идут в окрестностях. Каждый метр продвижения — через смертельный риск.

Рядом с бойцом отряда «Невский» взорвался дрон, но он не только выжил, но и, несмотря на ранение, героически выполнил задачу. В добровольческом корпусе «один за всех и все за одного» — кредо, товарища никогда не бросят в беде. Для этого в отряде есть все технические возможности.

«Даже заводская техника, которая поставляется для боевых действий, требует доработок. Вот здесь ребята доваривали этот кузов и приспосабливали такую возможность для того, чтобы выносить и вывозить раненых. Вот здесь носилки, так называемые лыжи. Здесь жгуты. Вот так раненый крепится, и дальше его вывозят уже в безопасную зону», — передает с места событий корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

В таких условиях поднятие духа бойца — важнейший фактор. Именно с этой целью командир «Невских» пригласил присоединиться к отряду писателя Сергея Котова. Вот он с разрешения отлучился на день в Донецк презентовать свою книгу «И пришел охотник». За год у бойца было немного времени на творчество, но он сумел доработать книгу благодаря новому опыту. Теперь даже в фантастическом сюжете бойцы СВО видят свою ежедневную реальность.

«Мои книги — они про силу, они про то, как человек должен воспринимать себя и какой стратегии придерживаться, чтобы выжить в экстремальных условиях. А когда сам это видишь изнутри, ощущаешь, понимаешь, это дает принципиально другое качество материала», — рассказал боец ДРШБр отряда «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» Сергей Котов.

Видеть изнутри работу тех же мотобойцов бригады, которые, как и наши предки в Великую Отечественную, срываются на выполнение задачи в течение десяти минут — и ночью, и днем.

Мотоштурм, разведка, эвакуация раненых или подвоз боекомплекта. Для каждой задачи есть своя техника.

«Если что-то просто перевезти, ну, бензиновый, побольше. Если где-то маленькая юрка, электрический. У электрического, да, большой плюс — это бесшумность», — рассказал электрик ремонтной роты ДРШБр отряда «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Мегавольт».

Основа мотороты «Невских» формировалась из байкеров клуба «Ночные волки» и даже спортсменов.

«У нас вот сейчас на выезде парень, он на гражданке был тренером по мотоспорту. И его навык очень здесь пригождается. То есть за короткий промежуток времени, что очень немаловажно, он может подготовить из обычного штурмовика мотоштурмовика. Правильный подъезд, правильно упасть с мотоцикла, правильно преодолеть препятствия», — рассказал временно исполняющий обязанности командира ремонтной роты ДРШБр отряда «Невский» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Огонек».

ВСУ превратили Дружковку в очередной город-крепость, который буквально весь состоит из таких препятствий. Но у нас уже есть опыт взятия таких крепких орешков. Наши войска готовятся к штурму. Давление на фронте и следующая из этого безысходность противника в итоге и должны привести к миру.

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