Пустые слова? Белый дом объяснил речь Байдена о готовности к переговорам с РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Белый дом объяснил речь Байдена о готовности к переговорам с РФ после СВО на Украине

Пустые слова? Белый дом объяснил речь Байдена о готовности к переговорам с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

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В США заявили о прежней позиции американского лидера. Мол, без Незалежной он никуда.

Слова президента США Джо Байдена о возможном диалоге с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу завершения спецоперации на Украине не означает смягчение позиции. Он по-прежнему считает, что диалог может состояться лишь после инициативы Путина. Об этом заявили в Белом доме.

«Президент давал очень четко понять, что ничего не будет решаться касательно Украины без участия самой Украины. Президент также дал понять, что не намерен встречаться с господином Путиным, поскольку тот не продемонстрировал признаков готовности положить конец конфликту», — объяснил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

Вместе с тем в Белом доме отметили, что США продолжат оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется.

К слову, Путин не раз говорил о готовности Москвы вести переговоры по ситуации на Украине. Что же касается посредничества западных государств, призывающих к завершению противостояния, он отмечал — если Киев созреет для мирного урегулирования, соответствующие предложения станут актуальными и востребованными.

Президент Украины Владимир Зеленский реагирует на толчки к переговорам резко. В прошлом месяце он заявил, что начнет диалог с Кремлем только при соблюдении ряда условий. В их числе «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». Но до этого специальным указом сам себе запретил встречаться с Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого США могут назначить новым лидером Украины вместо Владимира Зеленского.

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