Советский баскетболист был удивлен кандидатурой актера, который воплотит его образ в кино. Однако продюсеры обещали все исправить.

На 78 году жизни скончался олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов. Баскетболист Александр Ряполов, сыгравший советского спортсмена в фильме «Движение вверх», в беседе с 5-tv.ru рассказал, как проходило их знакомство перед началом съемок.

Ряполов поделился воспоминаниями о первой встрече с баскетболистом. Она прошла на студии Никиты Михалкова, где также присутствовали режиссеры кинокартины, оператор-постановщик и сын одного из главных героев событий 1972 года Сергея Белова.

«Я как сейчас помню, мы беседовали, я задавал вопросы, отвечал на его какие-то пометки касательно характера. И Алжан Мусурбекович такой поворачивается и говорит: „Слушайте, вот вы меня сейчас спрашиваете. А кто меня будет играть-то?“. Они говорят: „Так вот, Александр“. А он говорит: „Подождите, так он на меня совсем не похож!“» — сообщил профессиональный баскетболист.

Ряполов отметил, что его смутило замечание, ведь он уже начал физическую подготовку к съемкам, скидывал мышечную массу, худел, чтоб внешне быть похожим на советского баскетболиста. Тогда продюсеры пообещали покрасить волосы актера в черный цвет и дать перед съемками карие линзы.

«Когда вышел фильм он подошел ко мне и сказал: „Саш, все хорошо, тебе удалось. Спасибо большое“. Его оценка была для меня самой важной, его критика в мой адрес. Потому что не так много живых героев тех событий 1972 года. И на мне была большая ответственность — сыграть одного из тех, кто жив», — подчеркнул спортсмен.

Александр Ряполов признался, что гордится работой с «великим человеком». Он добавил, что их связывает гораздо больше, чем просто фильм.

«Спасибо ему больше за то, какой он был, за то, что он был мне близок по характеру, за то, что у нас с ним одна родина. Мы были оба рождены в Узбекистане, и у нас с ним один рост — 207 сантиметров. Это очень много для меня значит. Для меня эта роль своеобразно судьбоносная», — заключил сыгравший Жармухамедова Ряполов.

Ранее 5-tv.ru писал, каким Алжан Жармухамедов был в жизни.