«Великий»: сыгравший Жармухамедова в кино Ряполов скорбит о баскетболисте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 16

Актер Александр Ряполов: баскетболист Алжан Жармухамедов был великим человеком и спортсменом

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Знаменитый актер рассказал, что коронавирус внес свои коррективы в жизнь легендарного баскетболиста.

В возрасте 78 лет скончался олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР 1972 года Алжан Жармухамедов. Актер Александр Ряполов, исполнивший роль спортсмена в фильме «Движение вверх», рассказал 5-tv.ru, каким был известный баскетболист в жизни.

Артист признался, что за последние два года у него не было возможности встретиться с советским чемпионом. По словам Ряполова, Жармухамедов был не только выдающимся баскетболистом, но и легендарной личностью, которая оставила свой след в российском спорте.

«Вы понимаете, что Алжан Мусурбекович — возрастной человек, а 2020 год и ковид внесли свои коррективы. Мы уже не так часто виделись на мероприятиях, и это прискорбно, потому что Алжан Мусурбекович — это легенда, это великий спортсмен, это великая личность, это великий человек», — поделился воспоминаниями актер.

33-летний Ряполов, так же как и Жармухамедов, родился в Ташкенте, а в Москву перебрался в 1989 году. Актеру выпала честь сыграть легендарного баскетболиста в экранизации захватывающей игры в Мюнхене, когда российская сборная увела из-под носа у американцев олимпийское золото.

«Мне сейчас написал его сын о том, что, к сожалению, его больше нет. И это было, конечно, приятно, что он считает, что он останется в памяти в фильме „Движение вверх“ исполненным мной. Сегодня очень грустный день», — признался Ряполов.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер олимпийский чемпион по баскетболу Алжан Жармухамедов.

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