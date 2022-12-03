Прячет животик: звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева беременна

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Актриса Наталья Бочкарева забеременела в третий раз

Прячет животик: звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева беременна

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Чуть более года назад актриса рассказывала, что готова еще не раз родить, но забеременеть и выносить малыша хотела бы естественным путем. В будущем году ее желание осуществится!

В жизни звезды ситкома «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой грядут большие перемены. Как пишет StarHit.ru со ссылкой на источник в окружении актрисы, знаменитость в третий раз беременна.

У Бочкаревой уже есть двое детей от адвоката Николая Борисова. С ним она состояла в браке на протяжении семи лет. В первый год замужества родила мужчине сына Ивана, а спустя год дочку Марию. Но сохранить семью не удалось, и в 2014 году актриса развелась. О причине распада семьи она некоторое время умалчивала, но потом призналась — любимый супруг страдал от работы Бочкаревой и ее активной творческой деятельности.

Ставить крест на себе после развода Наталья Бочкарева не пожелала. В 2020 году актриса тайно вышла замуж за некоего Романа. О мужчине известно мало: до брака он был личным помощником актрисы, вместе они проживали в московской квартире знаменитости вместе с ее детьми.

Сама Бочкарева о новом супруге не рассказывала. В прочем, как и о личной жизни после развода. Только чуть более года назад внезапно заявила о желании родить еще ребенка. И главное, она хотела бы зачать и выносить малыша естественным путем.

В следующем году желание актрисы сбудется. Как рассказал приближенный к знаменитости источник, сейчас Бочкарева продолжает активно работать: ходит на театральные премьеры, снимается в новых проектах. Но каждый раз все больше отдает предпочтение широким платьям, под которыми не было бы видно округлившегося животика. Привлекать внимание публики к интересному положению Бочкарева пока не желает!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беременная Ольга Орлова относится к партнерским родам.

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