Швырнул микрофон и покинул сцену: Лепс шокировал публику дерзкой выходкой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 219

Григорий Лепс во время концерта в Петербурге бросил микрофон и ушел со сцены

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; ВКонтакте / Виктор Козлов

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Странную эскападу артист совершил во время исполнения песни «Самый лучший день», тем самым превратив для многих зрителей тот день в не самый лучший.

В отличие от Филиппа Киркорова Григорий Лепс не любитель делать скандал из своих концертов. Но последнее выступление закончилось не как обычно, а ярыми дебатами поклонников. Всему виной дерзкое поведение знаменитости на выступлении в Северной столице.

В самом начале выступления артист предупредил зрителей, что он немного приболел. Но, несмотря на плохое самочувствие, решил не отменять и не переносить концерт. Публика поддержала знаменитость, одаривая его цветами.

В результате он держался как мог, но во время исполнения хита «Самый лучший день» не смог вытянуть нужную ноту и остановился. Мгновение спустя певец стал мотать головой. Потом наклонился, снова выпрямился, словно задумался на миг о чем-то.

Но, окончательно расстроившись, швырнул микрофон о сцену. После чего показал зрителям большой палец в знак того, что все якобы все отлично, и ретировался за кулисы.

Зрители остались в полном недоумении от произошедшего. А чуть позже видео с дерзкой выходкой просочилось в сеть, где и разгорелся скандал. Одни яро защищали артиста и восхищались Лепсом, что он с севшим голосом не отменил выступление, а решил все же отработать концерт. Другие же отметили — лучше бы и вовсе не выходил на сцену, а остался лечиться дома, ведь люди заплатили за мероприятие.

После разразившегося в сети скандала Лепс вышел на связь с публикой. В социальной сети он еще раз отметил, что приболел, признал — все пошло не по намеченному плану, и поблагодарил каждого зрителя за поддержку.

«Немножко приболел, прихрипел. Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел… Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем», — написал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочка Григория Лепса опозорила артиста.

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