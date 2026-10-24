Глава киевского режима Зеленский внезапно заговорил на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно перешел на русский язык в ходе интервью американскому телеканалу ABC. В интернете уже появилось видео, на котором запечатлен этот момент.

В ходе беседы с журналистом Зеленский отметил, что некоторые люди считают его недостаточно признательным. Он использовал английское слово «thankful», которое журналист перевел как «grateful», что на русском также означает «благодарный». Журналист подчеркнул, что именно так Зеленского часто называют.

Президент, однако, не сразу понял разницу и, обратившись к своим помощникам, спросил по-русски: «Это то же самое?». В украинском варианте эта фраза звучит иначе: «це те саме».

Это не единственный случай, когда Зеленский говорит по-русски на публичных мероприятиях. В январе он общался на русском с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимиру Зеленскому сложно воспринимать большие объемы информации на украинском языке. В неформальной обстановке он обычно общается на русском.

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