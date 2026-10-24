Спалил «чайный домик» Гитлера: подозреваемого признали психически нездоровым

Поджигатель бывшего «чайного домика» Гитлера оказался психически нездоровым

У подозреваемого в поджоге бывшего «чайного домика» нацистского вождя Адольфа Гитлера — Кельштайнхаус — выявили психическое заболевание. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на прокуратуру Траунштайна.

Суд постановил направить 33-летнего жителя Берлина в психиатрическую клинику. По словам прокурора Райнера Витце, состояние подозреваемого могло повлиять на его способность осознавать свои действия. Следователи также проверяют возможный политический мотив поджога.

Мужчину задержали после пожара, который произошел вечером 23 октября в здании на горе Кельштайн. По версии следствия, его заметили пожарные, направлявшиеся к месту возгорания. Они сообщили о мотоциклисте в полицию.

Подозреваемый пытался скрыться по узкой горной дороге. Позднее его представили следственному судье в Розенхайме.

Кельштайнхаус построили в 1937–1938 годах как резиденцию для руководства Третьего Рейха. С 1952 года здание использовалось как горный ресторан. После пожара историческое строение оказалось практически уничтожено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.