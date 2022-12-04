Как правильно выбрать красную икру и не нарваться на контрафакт

Корреспондент «Известий» в преддверии новогодних праздников прошелся по рынкам и магазинам, пообщался с экспертами и подготовил рекомендации по выбору деликатеса для читателей и зрителей.

Еще один символ Нового года — красная икра. Уже у всех станций метро, на всех рынках появились банки, баночки и бочки с деликатесами. Роспотребнадзор официально предупредил, что в этом году покупать икру надо в специализированных магазинах. Только там хоть какая-то гарантия качества.

Во-первых, вылов в этом году был рекордно слабым, поэтому, скорее всего, вы получите залитую консервантами икру прошлого года, то есть просроченную. Во-вторых, с 1 ноября ограничили вывоз деликатесов с Дальнего Востока в самолетах. А значит объявление «только что доставили с Камчатки», это по определению ложь.

Стоит ли удивляться, что все купленные корреспондентом «Известий» Алексей Полтораниным банки с икрой (а он не экономил) в неспециализированных магазинах оказались контрафактом. Подробности в репортаже.

Крупная оптовая база в Петербурге. На подозрительные банки печени трески рабочий аккуратно клеит этикетки с названием и составом. В холодильнике — икра палтуса сомнительного производства. Деликатес всего за 100 рублей, а у этих торговцев еще ниже — 85. Рано утром хозяева ларьков и лоточники спешат сюда закупиться икрой на продажу.

Красная икра. Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Икра черная. Икра красная. Горбуша. Нерка. Кета или редкая чавыча. На лотках и в ларьках небольшая баночка уже за 300. Хотя стоимость килограмма настоящего деликатеса варьируется от семи до восьми тысяч рублей. В день торговцы распродают до 30 банок только одного вида.



И с каждым днем спрос на традиционный новогодний деликатес только растет. Покупателей притягивает сюда как магнитом и многие верят бойким торговцам. За ту же цену, за которую продают торговцы на улице, можно купить икру в обычном магазине, но имитированную.

Мы приобрели у лоточников несколько дешевых банок деликатеса, чтобы выяснить, что внутри, и отправили их в лабораторию на экспертизу, а перед этим — с руководителем общественной организации по защите прав потребителей внимательно изучили производителей на этикетках. Вот указан Южно-Сахалинск, но этой фирмы там нет. Компанию с таким названием мы нашли в Новосибирске, сотрудники фирмы об икре ничего не знают. Вот еще фальсификат якобы с Камчатки, выпущен предприятием-фантомом.

«На этих банках, ни на одной, не указан ИНН компании, что является нарушением. Должен быть указан адрес, ИНН и телефон для связи», — прокомментировал продукцию Александр Виноградов, руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Потребнадзор».

Сплошь контрафакт, поэтому приходится вызывать правоохранителей. До их приезда торговец спешит убрать почти весь товар к себе в машину, а на следующий день на полках выставляет ту самую печень трески, которую мы обнаружили на оптовой базе. На ее этикетке, а также икры палтуса, один и тот же производитель — рыбный комбинат.

Мы разыскали директора компании, но он уверяет, что свою продукцию начнут выпускать через два года — предприятие недавно сменило собственника.

«Мурманский Рыбокомбинат не функционирует уже более четырех лет, соответственно, выпускать никакую продукцию не мог», — рассказал Денис Улохов, генеральный директор компании.

Не исключено, что производитель такой икры — подпольное производство в Москве, Новосибирске или Петербурге. Вот оперативные кадры, сделанные в одном из цехов. Повсюду поддельные этикетки, пустые банки и пакеты имитированной икры. Дешево и выгодно. Хватает, чтобы расфасовать сомнительный деликатес в банки, а потом поставить дату, вид икры и отправить на прилавок.

Бутерброды с красной икрой. Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

А вот оперативные кадры из Новосибирска. В этом магазине правоохранители задержали хозяйку и продавца, которые торговали икрой краснокнижного осетра.

Никаких ветеринарных сертификатов у продавцов не оказалось. Товар хозяйке магазина доставляли обычным багажом в самолете или поезде. Такая схема транспортировки икры работала долгие годы, но сейчас переломный момент — в ноябре на Камчатке стартовал эксперимент: вес икры ограничили десятью килограммами.

«Ну как вот не ехать с Камчатки и не везти гостинцев? Детям, знакомым, друзьям? Как это так?» — жалуется пассажир по имени Сергей.

Ежегодно с Камчатки таким способом вывозили до 700 тонн икры неизвестного происхождения. Теперь за сумками в аэропорту следят сотрудники Россельхознадзора.

«Сейчас мы фиксируем увеличение в почтовых отправлениях икорной продукции. Опять же, ситуация отрабатывается совместно с сотрудниками полиции», — рассказал Владимир Каруна, заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного контроля приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Что в такой продукции — одному продавцу известно. Внутри отправленных нами на экспертизу дешевых банок специалисты нашли экстракты морских водорослей. Вкус и аромат придает им рыбный бульон, зачастую с запрещенными красителями и консервантами. Пользы от такой икры точно не будет, а вот вред организму можно нанести серьезный.

«Некоторые виды и штаммы данных бактерий могут вызывать токсикоинфекции человека, вызывать острые кишечные инфекции с довольно тяжелым и продолжительным течением», — рассказала Анастасия Кротова, заместитель заведующей лабораторией пищевой микробиологии и бактериологии и ветеринарной санитарной экспертизы северо-западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Настоящая икра должна быть цельной, не липкой, иметь определенный размер и цвет. Икра кеты крупная, до восьми миллиметров. У нерки ярко выраженный багровый цвет и, в отличие от кижучи, она горьковатая. И это если перед вами прозрачная упаковка, а если закрытая банка, то лучше внимательно ее изучить.

«Мы обращаем обязательно внимание на донышко или верх крышечки. Тут смотрим на индекс рыбной промышленности. Дальше дата изготовления — сентябрьская. Это, в принципе, нормально», — рассказал пищевой технолог Александр Гришин.

И при покупке каждый может попросить ветеринарные документы. Легальная икра отражена в системе ФГИС "Меркурий", через которую можно проверить весь путь деликатеса — от переработки до прилавка. А уже скоро начнется эксперимент по маркировке икры, благодаря которому атрибут новогоднего стола будет более безопасным и качественным.