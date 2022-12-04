🧙‍♀ Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 декабря, растущая Луна в знаке Овен. В конце года вы с некоторой ностальгией оглядываетесь назад. Вы благодарны судьбе за все. Вы не просто «существуете», вы по-настоящему цветете! У вас сейчас так много всего хорошего происходит чтобы признать, что вы далеко продвинулись, хорошо? Вселенная считает, что вы находитесь на пути воплощения своей мечты и что дальше будет только лучше! Любовь бывает разных форм, очертаний, размеров и цветов. Примите их все. Если ваше сердце откроется, вы станете примером для окружающих!

Астролог назвала самые опасные дни декабря

♈ Овен

Овен, сейчас вы не просто «живете»: вы вибрируете и процветаете! Вы принимаете витамины, тренируетесь в спортзале, носите красивый костюм, задаете новые стандарты красоты и очаровываете всех своих коллег во время совещаний. У вас сейчас так много всего происходит! Так что найдите минутку, чтобы признать, как далеко вы продвинулись, хорошо? Вселенная считает, что вы находитесь в процессе воплощения своей мечты, и что дальше будет только лучше! Когда речь заходит о сердечных делах, звезды вам напоминают поговорку «что течет, то течет, а что рушится, то рушится». Знайте, несмотря на то, что окружающая реальность может пытаться сбить вас с толку, сейчас все происходит для вашего высшего и величайшего блага.

Космический совет: позвольте событиям идти своим чередом.

♉ Телец

Батюшки, Телец! На дворе уже декабрь! В конце года вы с некоторой ностальгией оглядываетесь на свое путешествие. Вы благодарны за все это: за боль, уроки, раны и, самое главное, за мудрость. Учитывая затмения в вашем знаке, вы не раз чувствовали, как у вас из-под ног выбивают почву. И все же вы проходите через все это с песней в своем сердце. Сегодня Вселенная напоминает вам о силе прощения и благодарности. Лучшее еще впереди, и Вселенная готовит вас к этому!

Космический совет: освободите вашу душу от гнева.

♊ Близнецы

Любовь бывает разных форм, очертаний, размеров и цветов, Близнецы. Сегодня вам нужно охватить весь спектр этого чувства. Когда ваше сердце расширяется, вы становитесь маяком для окружающих! На профессиональном и творческом фронте это время приключений. Время раздвигать свои границы и исследовать то, что вы когда-то считали запретным. Весь мир в ваших руках! Позвольте себе менять правила.

Космический совет: раздвигайте границы и исследуйте то, что казалось запретным.

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♋ Рак

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы играть по-маленькому, Рак! Вы пришли сюда не для того, чтобы воплотить в жизнь чьи-то мечты или следовать устаревшему сценарию, который уведет вас дальше в кроличью нору страданий. Вы пришли сюда, чтобы жить подлинной жизнью, открыть свою истинную цель и следовать тому, что приносит вам радость и пробуждает блаженство. Если для того, чтобы поступить по-своему, вам придется разочаровать нескольких человек, так тому и быть. Сегодня Вселенная напоминает вам, что чем больше вы соответствуете своему пути и цели, тем больше вы будете привлекать в свой опыт возможностей, которые помогут вам преуспеть.

Космический совет: Начните жить реальной жизнью.

♌ Лев

Сегодня вы находитесь в пространстве ясности. Вы знаете, чего вы хотите от своей жизни. Не бойтесь неудобных, но важных разговоров. Не смотрите на дискомфорт, который такие беседы вызывают внутри. Вы не узнаете настоящее отношение к себе людей, пока не поговорите с ними. Желание связаться с кем-то, с кем вы потеряли связь где-то на жизненном пути, также может взять верх над вами. Это нормально — обнажать свое сердце и душу. Просто не ожидайте от них такой же реакции, если вам покажется, что они были холодны с вами.

Космический совет: решитесь на давно желаемый разговор.

♍ Дева

Дева, сегодня вы вступаете в портал волшебства и тайны. Танцуя с гномами, единорогами, гоблинами и феями, вы рассыпаете вокруг себя пыльцу эльфов. Знаки и совпадения становятся все более ясными с каждой минутой. Итак, доверяйте цифрам, перьям, песням по радио и абзацам в книгах, на которые вы случайно натыкаетесь. Доверяйте тому, к чему ведет вас побуждение вашего сердца. Пришло время раскрасить холст вашей жизни смелыми, красивыми мазками.

Космический совет: доверяйте знакам и совпадениям.

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♎ Весы

Очередная чашка кофе тебе не поможет, Весы! Но Вселенная знает, что будет: восемь часов непрерывного сна. Прошедшая неделя была очень утомительной. Если вы сейчас не нажмете кнопку «пауза», ваши темные круги под глазами могут увеличиться до размеров маленькой страны. Если вы чувствовали вдохновение медитировать или восстановить связь со своими духовными практиками, сейчас самое время это сделать. Обретение внутреннего спокойствия поможет вам вспомнить, что все, с чем вы имеете дело, всего лишь эфемерно и скоро пройдет.

Космический совет: позвольте себе немного отдохнуть.

♏ Скорпион

Скорпион, сегодня вы оглядываетесь на прошедший год. Вы благодарны Вселенной за то, где вы сейчас находитесь, и вы благодарны ей за то, куда вы направляетесь дальше. Вы понимаете, что ваш прошлый опыт мог преподать вам важные уроки, даже если они не всегда были приятными. Свет в конце туннеля реален, прекрасен, и это еще раз подтверждает, что вы на правильном пути. Когда дело доходит до профессиональных вопросов, вас просят сделать «уверенность» своим принципом. Входить в каждую комнату так, словно вы уже покорили сердца всех присутствующих, это и есть секрет успеха. В этом залог того, что все примут ваши условия.

Космический совет: сделайте уверенность своим главным принципом.

♐ Стрелец

Стрелец, если что-то не имеет смысла для вас, значит этого не должно быть. Не принимайте слишком всерьез древние священные писания и тексты, написанные теми, кто прошел жизненный путь до вас. Принятие себя потребует от вас пересмотра чужого сценария. Изменения, к которому вы внутренне тянетесь, готовы воплотиться на всех уровнях. Не бойтесь полностью доверять своей интуиции: она ведет вас в направлении роста и даст вам возможность открыть для себя множество новых путей.

Космический совет: доверяйте своей интуиции.

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♑ Козерог

Козерог, встречаться с кем-то, кого вы любите, или с кем вы только начинаете знакомиться, не обязательно должно опустошить ваш кошелек. Вот пять идей для ваших выходных. Возьмите корзину для пикника и отправляйтесь на прогулку. Проведите время на природе. Посетите лес, озеро, местность, с которыми вы чувствуете духовную связь. Приготовьте блюдо из того, что уже есть на вашей кухне. Составьте плейлист и танцуйте при лунном свете. Посмотрите любимый фильм. Помните, обещаний недостаточно. Вы должны быть готовы прилагать постоянные усилия!

Космический совет: прилагайте больше усилий.



♒ Водолей

Водолей, Вы снова это сделали! Вы попались на чужие уловки и впустили их в свое внутреннее пространство. Хорошо, что сегодня вы другой человек, чем были раньше. Теперь вы понимаете опасность повторения старых ошибок. Итак, зажгите лампу осознания, Водолей. Обратите внимание на все способы, которыми вас просят оградить свою энергию и защитить свое сердце. Иногда говорить «нет» другим — это единственный вид заботы о себе, который вам нужно практиковать.

Космический совет: защитите свое естество от чужого вмешательства.

♊ Рыбы

Ваше желание быть принятым настолько сильно, что вы готовы превратиться в ту версию себя, которая, по вашему мнению, будет любима и принята другими людьми. Может ли это быть правильным решением? Есть о чем подумать, пока вы потягиваете свой утренний чай. Сейчас время задуматься об этом и вернуться к самому себе. Вы здесь специально, и вы заслуживаете того, чтобы вас любили такими, какие вы есть, Рыбы.

Космический совет: не пытайтесь измениться, чтобы понравиться другим.

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