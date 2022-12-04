«Пока выгоняют, а потом пристрелят»: Гаспарян заявил о вопиющей жестокости украинцев даже к «своим»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 740

Политолог Гаспарян рассказал об отношении украинцев друг к другу

«Пока выгоняют, а потом пристрелят»: Гаспарян заявил о вопиющей жестокости украинцев даже к «своим»

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению политолога Армена Гаспаряна, на Украине происходит тотальное расчеловечивание. За людей там не считают ни молодых, ни пожилых.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал недавний скандал, разгоревшийся вокруг киевского ресторана. Там персонал выгнал бабушку, которая хотела всего лишь стакан горячей воды.

«Как многократно говорил в эфирах, от ненависти к жителям Донбасса хуторяне перейдут к ненависти к своим. При тотальном расчеловечивании не может быть иначе. Вот последовал яркий пример. Киевский ресторан выгнал бабушку, зашедшую в заведение попросить хотя бы горячей воды. Пока еще выгоняют. А однажды просто пристрелят», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

О ситуации подробно рассказали очевидцы в соцсетях. Выяснилось, что бабушка Евгения приехала в Киев, чтобы просить восстановить жилье. Ее дом на Черниговщине пострадал во время взрывов, и сейчас пенсионерка живет там без окон и с протекающей крышей.

Персонал заведения попросил бабушку уйти, даже когда добродушные посетители заказали ей горячий чай и ватрушки. При этом выглядела женщина очень опрятно и аккуратно, но администратор ресторана все равно приказал выдворить ее из заведения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, за что в Европе ненавидят беженцев из Украины.

Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.77
0.62 64.99
1.16
🧙‍♀ Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

15:41
Тело женщины с пулевым ранением обнаружили у храма на юго-востоке Москвы
15:29
Пожилая петербурженка замерзла насмерть при загадочных обстоятельствах
15:16
Российские войска перешли в наступление в районе Артемовска
15:07
В США назвали два слова, способные остановить конфликт на Украине
14:52
«Пока выгоняют, а потом пристрелят»: Гаспарян заявил о вопиющей жестокости украинцев даже к «своим»
14:46
В Херсонской области задержали диверсантов-подрывников

Сейчас читают

«Отстань от меня, инфоцыганка»: Рита Дакота и рэпер Schokk поскандалили из-за песни
«Кто кому завидовал?!» — Зверев ответил на обвинения Лисовца в скандальном увольнении
Биологическое оружие? Сотрудник лаборатории Уханя раскрыл тайну появления вируса COVID-19
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео