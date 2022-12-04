Названа предварительная причина взрыва в жилом доме Нижневартовска

Взрыв газа мог привести к обрушению жилой пятиэтажки к Нижневартовске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В результате ЧП произошло обрушение части здания — под завалами могут оставаться люди. Известно на данный момент о трех пострадавших, которых госпитализировали. Предварительно, один человек погиб.

Проводится эвакуация жильцов дома. Им предоставят временное размещение. Детали случившегося уточняются.