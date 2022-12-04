Названа предварительная причина взрыва в жилом доме Нижневартовска

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 88

В результате ЧП несколько человек пострадали. Кроме того, произошло обрушение части здания — под завалами могут оставаться люди.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Взрыв газа мог привести к обрушению жилой пятиэтажки к Нижневартовске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В результате ЧП произошло обрушение части здания — под завалами могут оставаться люди. Известно на данный момент о трех пострадавших, которых госпитализировали. Предварительно, один человек погиб.

Проводится эвакуация жильцов дома. Им предоставят временное размещение. Детали случившегося уточняются.

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