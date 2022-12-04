Пять человек погибли при взрыве в жилой пятиэтажке Нижневартовска

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 124

Под завалами еще могут оставаться люди. Детали трагедии уточняются.

Пять человек погибли при взрыве в жилой пятиэтажке Нижневартовска

Фото: ВКонтакте

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Пять человек погибли при взрыве в жилой пятиэтажке Нижневартовска. Об этом сообщают источники в экстренных службах. По факту случившегося проводится проверка, также возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Предварительно, причиной случившегося стал взрыв газа. При этом, по имеющимся данным, здание газифицировано не было — все могло произойти из-за баллона с потенциально взрывоопасным веществом. Эту информацию подтвердил и мэр города Дмитрий Кощенко.

По итогам эвакуации из здания вывели более 200 человек. Из них 44 — дети. Спасенным предоставят места в пункте временного пребывания на базе школы, расположенной неподалеку.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва в жилом доме Нижневартовска.

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