Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в Нижневартовске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 3 337

По предварительной информации, в результате ЧП есть разрушения и пострадавшие.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в Нижневартовске. Об этом сообщили источники в экстренных службах. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По предварительной информации, в результате ЧП разрушены два этажа здания. Кроме того, пока говорится о двух пострадавших. Детали случившегося уточняются. Идет эвакуация людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели двоих детей в результате взрыва в доме на Сахалине.

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