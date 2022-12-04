Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в Нижневартовске
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По предварительной информации, в результате ЧП есть разрушения и пострадавшие.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в Нижневартовске. Об этом сообщили источники в экстренных службах. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
По предварительной информации, в результате ЧП разрушены два этажа здания. Кроме того, пока говорится о двух пострадавших. Детали случившегося уточняются. Идет эвакуация людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели двоих детей в результате взрыва в доме на Сахалине.
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