Пригожин ответил на нападки якобы «кормившей весь СССР» Вайкуле

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 412

Иосиф Пригожин резко ответил Лайме Вайкуле, заявившей, что она «кормила весь СССР»

Пригожин ответил на нападки якобы «кормившей весь СССР» Вайкуле

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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У артистки после полугода молчания прорезался голос. Теперь она, не стесняясь, высказывает все, что думает о российских коллегах и стране в целом. Мириться с этим готовы не все!

Иосиф Пригожин ответил на нападки Лаймы Вайкуле, которая назвала продюсера невоспитанным. Артистка считает, что знаменитый продюсер слишком часто критикует представителей шоу-бизнеса. Но, по его мнению, он давно уже никого не осуждает, а наоборот вынужден обороняться от нападок коллег.

«Я ее не трогал, она мне ***** (совсем — Прим. ред.) не нужна. Я и не говорил, что я воспитанный человек. Это такие как она, выгнали из Латвии „Новую волну“!» — возмутился Пригожин в беседе с «Абзацем».

Иосиф ПригожинИосиф Пригожин возмутился нападкам Лаймы Вайкуле. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Вместо того чтобы нападать на российских коллег, Вайкуле следовало бы увидеть бревно в своем глазу, уверен продюсер. Ведь раньше она не гнушалась зарабатывать в России и выступать на правительственных концертах. Теперь же переобулась и всячески отстраняется от России.

«Она не вылезала из правительственных российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие», — добавил он.

К слову, помимо Пригожина Вайкуле недавно напомнила о своей якобы помощи Советскому Союзу. Артистка заявила, что государство обязано ей по гроб жизни, ведь она «кормила СССР», выпуская диски и давая концерты, которые якобы не оплачивались. При этом и о «заслугах» своей подруги Аллы Пугачевой не забыла, заявив, что та, в свою очередь, якобы «содержала Россию».

Россияне были шокированы таким признанием Вайкуле. Они призвали не пускать знаменитость в страну и поинтересовались, должны ли они что-то сейчас вернуть певице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова высмеяла Лайму Вайкуле за заявление об СССР.

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