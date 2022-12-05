Захарова подняла на смех Вайкуле, хвастающуюся тем, что она «кормила весь СССР»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8 733

Представитель МИД Захарова ответила на слова Вайкуле, что она и Пугачева содержали страну

Захарова подняла на смех Вайкуле, хвастающуюся тем, что она «кормила весь СССР»

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Исполнительница хита «Вернисаж» долгие месяцы не вступала в политические дискуссии. Теперь она сама себе развязала руки. То, что прозвучало из ее уст, шокировало многих.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на ее убеждение в том, что она вместе со своей подругой Аллой Пугачевой кормила весь СССР и Россию.

«Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — высмеяла Захарова в своем Telegram-канале.

Захарову поддержали россияне. В комментариях к публикации они призвали запретить въезд в Россию всем критикующим страну, некоторые же поинтересовались — они и в правду теперь должны этим певцам?

«То есть мы задолжали?»;

«Не пускайте этих зараз в страну», — ответили пользователи сети.

К слову, Вайкуле начала негативно высказываться в адрес России лишь последние несколько месяцев. До этого она, как и ее подруга Пугачева, молчала на тему политики. Сейчас певица в Латвии и пытается показать — она отстранилась от России. Хотя в стране она сделала блистательную карьеру и заработала миллионы, на которые позже приобрела недвижимость по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аллу Пугачеву заподозрили в сборе средств для фонда Елены Зеленской.

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