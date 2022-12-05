Италию и Австрию охватили протесты

Митинги прошли в Вене и Милане. Одних раздражают налоги на энергию, других — поставки оружия на Украину.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Вене митинги против налоговых ставок на энергию. В Милане митингующие потребовали перестать вооружать Украину.

Отмены антироссийских санкций потребовали жители Австрии. Сотни людей вышли на демонстрации в Вене — среди призывов к властям — снизить цены на электроэнергию.

Протестные марши прошли и в Италии — жители Милана, в частности, требовали от властей прекратить вооружать Украину и обратить внимание на внутренние проблемы.

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