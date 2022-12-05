Лолита о своем райдере: «Скорая помощь всегда в зале, меряем давление»

Знаменитость тщательно следит за здоровьем. Во многих городах врачи помогали ей.

Певица Лолита призналась, что часто обращается к медикам скорой помощи. В ее райдере даже прописано обязательное предоставление медицинской бригады. По мнению исполнительницы, это важное условие для проведения концертов. Ведь с кем-то из команды, зрителями или самой артисткой может произойти что-нибудь неприятное. В подобных случаях не обойтись без врача.

«У меня вообще по райдеру, помимо технического присутствия, скорая помощь всегда в зале. Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы у зрителей не было неожиданностей», — сообщила вокалистка в беседе с 5-tv.ru.

Недавно звезда заболела на гастролях, но, по ее словам, уже почти поправилась. Лолита призналась, что во время выступлений часто обнимается со зрителями. Из-за эпидемиологической ситуации, это не совсем безопасно. Певица старается соблюдать ограничительные меры, но подобные мероприятия невозможны без теплых прикосновений.

«Поскольку я целый месяц нахожусь в туре без выходных, понятно, что где-то кто-то из зрителей обнял/поцеловал. Хотя, я старалась сокращать общение, но во время концерта, но это невозможно. Тебе подарили цветы, тебя потащили, обняли, где-то я „нацеловала“ этот вирус», — рассказала исполнительница.

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