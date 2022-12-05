«Глисты я не ем»: Лолита раскрыла секрет своего фантастического похудения

Артистка начала активно избавляться от лишних килограммов после развода с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Уже несколько лет она остается стройной и не скрывает, как ей это удается.

Лолита Милявская рассказала, что помогло ей избавиться от лишних килограммов. После пятого развода в 2020 году артистка фантастически быстро похудела и до сих пор сохраняет стройность. Как ей это удалось, певица рассказала на премии «Дорожного радио» в Петербурге.

По словам артистки, никаких волшебных таблеток не существует. Похудение — это результат упорного труда и силы воли. Для снижения веса Милявской пришлось обратиться к врачу-эндокринологу, который обследовал певицу и дал рекомендации по питанию.

«Это эндокринолог, это нормальное лечение. Нет волшебных таблеток, я не принимала глисты. Есть история, описанная про якобы приемы знаменитой Марии Каллас (греческая певица — Прим. ред.) глистов для того, чтобы похудеть. Фигня! Хочешь похудеть? Лечись. Поэтому я прошла нормальный курс лечения с ограничениями, с таблетками. Два года в весе», — поделилась знаменитость.

Теперь Лолита Милявская может себе позволить есть даже хлебобулочные изделия на ночь и выпить алкоголь. При этом вес не возвращается по причине того, что после «запрещенки» артистка в ближайшие дни не ест вредную пищу.

«Организм просто работает», — заключила Лолита.

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