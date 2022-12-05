Не хочу, чтобы ты умирала: дочь Ковальчук тронула маму до слез

Маленький ребенок знаменитости чувствует этот мир иначе, нежели родители.

Певица Юлия Ковальчук рассказала о философских мыслях своей дочери Амелии. У девочки наступил тот возраст, когда дети задают странные вопросы родителям. На этот раз малышка решила поговорить с мамой о смерти и старости. Это очень тронуло экс-солистку группы «Блестящие».

«Амелия у нас очень чувственная девочка, и периодически она меня разговорами доводит до слез, в хорошем смысле. Потому что она любит порассуждать на тему бога, смерти и души. Такие разговоры меня умиляют и трогают. Тяжело разговаривать с маленьким ребенком, который говорит: „Мамочка, я бы не хотела, чтобы ты умирала и старела“», — рассказала вокалистка в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Стоит отметить, что Юлия и ее муж Алексей Чумаков нечасто рассказывают о наследнице. Знаменитости решили не показывать ребенка общественности и всячески оградили его от журналистов. Только в редких случаях звезды рассказывают о ребенке публике, однако для этого должен появиться весомый повод.

Ранее 5-tv.ru сообщал еще одну причину, по которой Ковальчук и Чумаков прячут дочь от прессы.