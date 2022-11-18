Почему Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скрывают дочь от прессы?

Певица и ее супруг редко делятся историями о наследнице Амелии и не публикуют ее фото в социальных сетях.

Певица Юлия Ковальчук рассказала, почему скрывает от общественности дочь Амелию. Девочка появилась на свет в 2017 году, но ни одного фото в социальных сетях поклонники не увидели до сих пор. Изредка артистка делится личными семейными историями, в том числе и о наследнице, но прессу в частную жизнь не допускает. В интервью в эфире одного из федеральных каналов звезда призналась — так она защищает свое чадо от неприятных последствий публичности.

«Я не хочу разговоров вокруг нее. Я не хочу, чтобы обсуждали, на кого она похожа или не похожа, кем она будет или не будет», — объяснила Ковальчук.

Исполнительница считает, что у Амелии должно быть детство, не связанное с социальными сетями, поэтому от неполезного, по мнению мамы, контента девочка ограждена. Очевидно, супруг Алексей Чумаков полностью поддерживает Ковальчук. Селебрити твердо стоят на своем решении и не стремятся заставить СМИ говорить о себе — ни скандалами, ни фактами из личной жизни.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году, до свадьбы они встречались пять лет. Как отмечает издание dni.ru, исполнители считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако и их не обходят стороной слухи — то о разводе, то об интрижках на стороне, то о проблемах в постели, куда ж без этого. Стоит отметить, до сих пор ни одну из сплетен журналистам не удалось подтвердить железными доказательствами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в день рождения дочки Юлия Ковальчук рассказала о долгожданном пополнении в семье. В доме знаменитостей появились сразу два малыша.