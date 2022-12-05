Игры разума: иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, можно ли предсказать будущее

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 32

Иллюзионист Сергей Сафронов: люди имеют шанс предсказать свое будущее

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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По словам знаменитого фокусника, мы можем интуитивно представлять, куда приведет нас то или иное решение.

Иллюзионист Сергей Сафронов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, можно ли предсказать будущее. Он считает, что это вполне реально.

«Во-первых, мы можем понимать и представлять интуитивно, куда повернет тот или иной путь, по которому мы пойдем. Я даже уверен, что вы сами порой едете за рулем или идете куда-то и думаете: я туда не пойду, я пойду лучше вот здесь. Пускай длинней, я прогуляюсь. И там что-то случилось, и вы поймали себя на мысли: хорошо, что в последнюю секунду захотела пойти именно сюда», — отметил фокусник в рамках празднования десятилетия Книги рекордов России.

Сафронов объяснил, что в этом случае работает интуиция и жизненный опыт. Также он указал на умершего в этом году российского политика Владимира Жириновского, который изучил историю как своей страны, так и всего мира. Иллюзионист считает, что многие вещи он предсказал благодаря своей мудрости, начитанности и образованности.

«А если мы говорим про астрологию и экстрасенсорику, то это все шарашкина контора, 50 на 50. „Угадайка“, не более того», — подытожил Сафронов.

Как ранее писал 5-tv.ru, иллюзионист Сергей Сафронов заявил о невозможности предсказывать будущее при помощи астрологии и экстрасенсорики.

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