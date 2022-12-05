Боевики ВСУ пытались нанести удары советскими БЛА по военным аэродромам Энгельс и Дягилево

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 115

В Минобороны РФ рассказали о произволе, который творят украинские националисты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky; 5-tv.ru

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Укротеррористы пытались нанести удары советскими БЛА по военным аэродромам Энгельс и Дягилево. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что в результате провокации погибли трое военнослужащих, а также еще четыре человека получили ранения и травмы различной степени тяжести.

«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам „Дягилево“ в Рязанской области и „Энгельс“ Саратовской области», — уточнил Конашенков.

В Минобороны подчеркнули, что российским войскам удалось вовремя перехватить беспилотники. Известно, что после их падения и взрыва была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Пострадавшие военные были экстренно доставлены в больницу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС, G& и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть.

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