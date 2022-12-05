ЕС, G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть: что это значит

У России на подобные провокации ответ один: поставок не дождетесь.

Сегодня вступили в силу нефтяные санкции против нашей страны. ЕС, «Большая семерка» и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель, а также запретили ее поставки по морю в Евросоюз.

В ответ Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники согласовали сокращение объемов добычи на два миллиона баррелей в сутки. Рынок отреагировал — при открытии торгов на мировых биржах цены пошли вверх. Ну а Россия предупредила, что вообще не будет продавать нефть недружественным странам на их условиях.

Таким образом, Запад, который уже сейчас переживает острый энергетический кризис, лишь усугубляет его для себя.

«Такое вмешательство приведет к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергоресурсов. Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с нами на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — подчеркнул зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.