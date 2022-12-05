WSJ: США передали Украине модифицированные HIMARS для защиты России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37

Новая модификация не позволит Киеву атаковать Россию. Что задумали американцы и кому они помогают?

WSJ: США передали Украине модифицированные HIMARS для защиты России

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert

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Тема:
Специальная военная операция России

В Западных СМИ появилась информация о новой модификации реактивной системы залпового огня HIMARS, которой снабжается Украина. По данным The Wall Street Journal, США перенастроили оружие так, чтобы уменьшить дальность запуска ракет. Источник издания рассказал, что такая мера была необходима, чтобы предупредить попытки атак на Россию.

Сообщается, что изменения коснулись аппаратного и программного обеспечения комплекса. Более того, Соединенные Штаты отказались от поставок Киеву баллистических ракет ATACMS. В случае закупок HIMARS Украиной у других стран, возможность их дальнего пуска будет также исключена.

В Белом доме, Пентагоне и Киеве отказались от комментариев опубликованного материала.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования. Однако Украина тоже не осталась без поддержки. Коллективный Запад позаботился о вооружении Незалежной передовым оружием.

Ранее политолог рассказал 5-tv.ru, зачем англосаксы врут о заканчивающихся у России высокоточных припасах.

Тема:
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