Классика и хип-хоп: Эксперимент Русского музея разделил экспертов на два лагеря

Нечто чужеродное уже проникло в стены Русского музея в Петербурге. Чтобы заинтересовать молодое поколение русской классикой, здесь решились на эксперимент, который вызвал ожесточенные споры среди искусствоведов. А кто-то и вовсе посчитал это оскорбительным и неприличным.

Рассказ о творчестве русских художников в музее превратили в хип-хоп-вечеринку. Необычным аудиогидом воспользовался наш корреспондент Владислав Кириенко.

Рассказ о творчестве Кандинского, Малевича, Татлина, Шагала и других мастеров в стиле хип-хоп — это экспериментальная попытка по-новому прочитать русский авангард.

«Наша задача была не интерпретировать произведения изобразительного искусства, а дать свой новый взгляд или, как говорил в свое время художник Николай Лапшин, дать современный глаз на действительность», — рассказала Анна Цветкова, заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Русского музея.

Всего в новой экскурсии 12 глав, треки — от трех до семи минут. Хип-хоп аудиогид доступен сразу на нескольких музыкальных сервисах, поэтому слушать его можно где угодно. По словам авторов проекта, он как раз-таки рассчитан на то, чтобы познакомить слушателей с творчеством русских авангардистов. Ну и чтобы затем они пришли уже сюда, в русский музей.

Степан Смирнов здесь частый гость, покачивает головой в такт музыке. Для него уже привычная экскурсия приобрела новое звучание.

«Раньше в музее слушать современную хип-хоп музыку было как-то не к месту и даже неприлично, может быть. Очень приятно, что мораль сдвигается, но сдвигается в таком положительном ключе, что ли. Когда старое и современное искусство стараются встретиться где-то», — рассказал Степан Смирнов, посетитель Русского музея.

Аудиогид — результат творческого союза Русского музея, автора текста Михаила Феничева и музыканта Ромы Скотча.

«Сложнее всего было с Малевичем. С Филоновым наоборот. Он мне больше всего понравился, это было легко и просто», — рассказал Рома Скотч, автор музыки аудиогида.

Коллеги Михаила и Ромы по рэперскому цеху считают — такой эксперимент должен был случиться еще лет 10 назад. Ведь Петербург — колыбель отечественного хип-хопа и площадка для творческих экспериментов.

«Этот жанр достаточно разносторонний и почитать про авангардистов или Малевича в зарифмованной форме мне было интересно. Мы послушали с женой и подружками. Все сказали прикольно, круто. Это хорошая инициатива», — рассказал рэп-исполнитель Дима Бамберг.

«Здесь, понимаете, все настолько четко и правильно выстроено, что это голос улиц, облаченный в интеллектуальную обертку. Это выше, это выше, чем просто хип-хоп. То что сделали Михаил и компания», — высказался музыкальный эксперт Сергей Зиновьев.

Насколько этот эксперимент окажется удобным для восприятия — вопрос. Несмотря на хип-хоп формат, в первую очередь, это экскурсия. А к гиду всегда были особые требования.

«Есть определенная когорта профессионалов, они озвучивают кино, мультики и тд. Я когда участвовал в проекте Русского музея, то со страхом к этому относился. С точки зрения речевой в самом прямом смысле, речевой подачи информации», — поделился мыслями актер Андрей Носков.

Искусствоведы в оценках — разошлись.

«Если хотите поговорить об искусстве Кандинского, давайте послушаем музыку Шенберга. Если хотите что-то более современное, пусть это будет Шнитке. Думаю, что это лишнее и это вредное. Превращение искусства глубокого, требующего высокого погружения, превращать его в искусство невысокого пошиба, мне кажется, это лишнее», — искусствовед Дмитрий Северюхин.



«Это, скорее, такая вполне новая, современная, интересная актуальная форма популяризации искусства», — высказался Михаил Миндлин, искусствовед, директор музея им. Андрея Рублева.

Сами абстракционисты придавали большое значение музыке. Например, Кандинский считал ее самым духовным из искусств. Так и авторы оригинального аудиогида надеются, что проект найдет отклик в душе разных поколений. Пока — отклики позитивные.