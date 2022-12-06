Анастасия Волочкова призналась в алкоголизме: «Не святая»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 66

Балерина не скрывает, что людские слабости ей не чужды. Есть у нее и еще одна привычка, от которой она не может избавиться 20 лет.

Анастасия Волочкова призналась в алкоголизме: «Не святая»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что пережила непростые времена. Их, по словам знаменитости, она запивала алкоголем и перегибала с этим палку.

«У меня в жизни были непростые времена. Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало — и чрезмерным его количеством», — рассказала балерина в интервью изданию Teleprogramma.pro.

При это, добавила балерина, перебирала со спиртным она только тогда, когда впереди у нее не было спектаклей. Происходило все следующим образом: знаменитость сидела дома с бокалом вина, кальяном и в обнимку с подушкой.

«Я нормальный живой человек, не святая. Но, когда я поняла, что пора остановиться, взять себя в руки, — я смогла это сделать. К счастью, трудные времена позади», — заверила знаменитость.

А вот еще от одной привычки Анастасия так и не избавилась. Уже порядка 20 лет она любит окунаться в ледяную купель на своем участке и совмещает это с русской баней. Так артистка закаляется три раза в неделю, «смывая негатив и неприятные эмоции».

«И пусть эта привычка остается самой вредной!» — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком возрасте у Анастасии Волочковой случилась первая любовь и кто покорил ее сердце.

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