Анастасия Волочкова вспомнила первую любовь: «Это было в кабинете математики»

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, когда впервые испытала сильные чувства и кому подарила свой первый поцелуй. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

По словам артистки, в детстве и юношестве ей было не любви — ее заботили творческие успехи, к которым она шла с пяти лет.

«С пяти лет я имела цель, которую сама себе поставила — стать балериной. Поэтому с момента моего поступления в Академию русского балета имени Вагановой я занималась только творчеством, и самое главное было развить свои физические данные, которых у меня не было при поступлении», — призналась знаменитость.

Но если Анастасия не искала любви, мальчишки из класса пытались обратить на себя ее внимание. Причем, по словам балерины, влюблена в нее была чуть не вся мужская половина класса, и только одному избраннику повезло. Это был Алексей Кононов, которому 11-летняя Настя подарила первый поцелуй. А случилась сцена прямо в школьном классе.

«Ну, конечно, у меня была увлеченность теми мальчиками, которые были моими одноклассниками, с девочками я практически не дружила. Вот поэтому все мальчишки были в меня влюблены в училище — и старшие, и младшие, и одноклассники. Вот первый мой поцелуй у меня случился в возрасте 11 лет с Алексеем Кононовым, который сейчас стал уже хореографом. Это произошло в кабинете математики», — вспомнила Анастасия.

Потом, по ее словам, об этом эпизоде узнала мама, но учительница преподнесла все деликатно, так как очень хорошо относилась к Насте. По ее словам, они до сих пор поддерживают отношения, педагог — ценитель ее творчества, была на всех ее спектаклях, да и просто друг друга они хорошо понимают, хоть и Ирине Николаевне уже 90 лет.

В более взрослые годы Настя так и продолжала дружить только с мальчиками. В том числе с теми, которые жили в общежитии. Среди них, в частности, было много иностранцев, с которыми балерина отмечала многие праздники.

«Мой папа пока был жив-здоров еще, он всегда нас возил на своей машине. У нас жигули были… Вот набивались мы все в машину много-много человек, на коленях друг у друга сидели, и папа возил у нас по городу», — добавила артистка.

А вот на дискотеки она не ходила, так как приходилось очень много трудиться. Так во время трудовых будней однажды балерина встретила уже настоящую любовь. Это случилось, когда артистка пришла работать в Мариинский театр.

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