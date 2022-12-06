Рабочие устроили парк развлечений на стройплощадке Петербурга вместо возведения дома
Жильцы одного из районов Северной столицы уверяют, что здание не могут построить уже восемь лет.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
На стройплощадке в Петербурге рабочие организовали парк развлечений — из тросов башенного крана соорудили качели. Веселые кадры сделали местные жители.
По их словам, дом в спальном районе не могут достроить уже восемь лет. И кажется, теперь понятно — почему дело так затянулось.
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