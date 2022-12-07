SHAMAN объяснил отсутствие телевизора дома

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 204

Плотный гастрольный график вынудил адаптироваться. Так в жизни знаменитости даже появилась переносная студия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Ритм современной жизни не позволяет зачастую смотреть привычный нам с детства телевизор. Многие давно уже отказались от него в быту. Мобильность требует новых решений, особенно, если ты знаменитость с плотным гастрольным графиком.

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) в интервью Светлане Шевченко в рамках спецпроекта «ОтЛичная жизнь» рассказал о том, через что он потребляет информацию и почему любит исторические сериалы.

Телевизор дома смотрите?

Его нет физически.

Это давняя привычка или после нагрузки уже?

Мой телевизор это вот (достает телефон — Прим.ред.). Это здесь находится. И там сейчас я не знаю, где рюкзак, там у меня ноутбук. Но это скорее, я больше использую как студию. У меня там все мои приблуды, все музыкальные программы, через которые я песни, музыку пишу. А больше я ни через что не потребляю информацию. Телефон и ноутбук, даже скорее 80% телефон.

В основном, что смотрите? Новости или фильмы на платформах, на площадках, или музыку слушаете?

Как правило, музыку какую-то слушаю. Или там какие-нибудь сериалы смотрю. Вчера в дороге, вернее, сегодня в дороге, пока ехал, в перерывах между написанием песни, смотрел сериал «Иван Грозный» 2020 года, наш сериал. Ну, я уже его смотрел, но я пересматриваю. Есть у меня такая привычка. Я люблю, когда сериал исторический, тем более вообще, я люблю историю, поэтому я пересматриваю этот сериал. Мне вообще нравится история. И вообще я считаю, что история это, как некая карта для мореплавателя.

Есть какие-то любимые исторические персонажи?

Я не знаю, насколько этот ответ будет уместным. Я уже говорил как-то в своем интервью. Мне бы хотелось очень сильно пообщаться с Иисусом Христом.

Вы опередили мой вопрос. Это Вы моим коллегам из «Известий» рассказывали. Как раз хотела спросить, о чем бы Вы его спросили, о чем бы хотелось с ним поговорить?

Вы знаете, это будет конфиденциальная беседа.

Мы постараемся поглядеть…

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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SHAMAN объяснил отсутствие телевизора дома

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