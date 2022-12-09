SHAMAN: Я предпочитаю не выходить из придуманного мною мира

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 159

Автор хитов «Встанем» и «Я русский» Ярослав Дронов в жизни достаточно закрытый молодой человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) прослыл достаточно закрытым человеком. Несмотря на то, что его личная жизнь и биография в целом известна, его внутренний мир был скрыт от общественности.

В интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко Ярослав поделился воспоминаниями не только о своем детстве, но и рассказал, как формировалась его личность.

Дома, в быту, ты можешь ударить кулаком по столу? Или дома мужа нет, поэтому…

Только хотел сказать, я как бы дома такой никакой особо. Ну так какой? Когда такой, когда такой, но я скорее, я скорее не здесь. Я вот у себя. У меня там есть мой мир, в котором мне прикольно находиться. Я предпочитаю оттуда не выходить. У меня это с детства. У меня не было друзей, как бы не было школьной любви, там, подруг и так далее.

Я рос достаточно таким в себе ребенком, скажем так. И я для того, чтобы мне было самому с собой интересно, придумал свой собственный мир, в котором находился, нахожусь и продолжаю находиться. И оттуда у меня все мои фантазии, все какие-то идеи там всплывают, какие-то идеи для клипов, какие-то идеи для костюмов, все мои образы, идеи для песен, они все из моего внутреннего мира.

И вот я вот, в принципе, могу там круглосуточно находиться, и мне там очень комфортно.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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