Правоохранители ликвидировали сеть наркосбытчиков в Петербурге

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Руководили преступной группировкой двое братьев из Краснодарского края.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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В Петербурге ликвидировали целую сеть наркосбытчиков. Сильнодействующие препараты они покупали по поддельным рецептам.

Чтобы запутать следы, закупались в Москве, товар везли в Северную столицу и там переподавали через тайники-закладки. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили десятки коробок с флаконами, таблетками и капсулами с наркотическими веществами.

Во главе нелегальной группы стояли двое братьев из Краснодарского края, им помогали оптовый продавец и трое распространителей-закладчиков.

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