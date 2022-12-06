Правоохранители ликвидировали сеть наркосбытчиков в Петербурге

В Петербурге ликвидировали целую сеть наркосбытчиков. Сильнодействующие препараты они покупали по поддельным рецептам.

Чтобы запутать следы, закупались в Москве, товар везли в Северную столицу и там переподавали через тайники-закладки. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили десятки коробок с флаконами, таблетками и капсулами с наркотическими веществами.

Во главе нелегальной группы стояли двое братьев из Краснодарского края, им помогали оптовый продавец и трое распространителей-закладчиков.