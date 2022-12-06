Филипп Киркоров задолжал государству более 7 млн рублей

Филипп Киркоров оказался злостным неплательщиком. Артист задолжал государству налогов на семь миллионов рублей — такие данные публикуют со ссылкой на официальные данные ФНС. Речь идет о налогах на его шикарный особняк в Подмосковье — более шести миллионов, а также на автомобиль, квартиру в столице и земельный участок.

Но, стоит отметить, что поп-король продолжает сиять несмотря ни на что. Его наряды усыпаны драгоценными камнями — публика не успевает следить за сменой экстравагантных образов. А недавно Филипп Киркоров закатил пышное торжество по случаю дня рождения дочери Аллы-Виктории и явно не скупился ни на антураж, ни на подарки.