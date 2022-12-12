SHAMAN: Если пропаду на несколько часов, ничего не случится

Творческий процесс многие связывают с магическим действием, в момент которого рождается что-то необыкновенное. Кого-то муза посещает днем, кого-то ночью. Но важно, чтобы в эти минуты тебя никто не тревожил.

О лучшем времени для творчества и уединении в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко рассказал поэт и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов).

Когда лучше работается ночью или днем?

Да, днем, я думаю, днем. Все таки голова, она посвободнее больше. Но желательно, чтобы в этот момент никто тебя не беспокоил по телефону. Никаких звонков не было. Чтобы вот ты сам себе был предоставлен, чтобы вообще никто тебя не отвлекал.

А можно же взять, просто выключить телефон или не принято?

Вот если хочу, могу, я как бы просто так не делаю. Единственное, когда я это делаю, это когда записываю вокал, потому что могут позвонить, вибрация или просто какие-то помехи. Ну, пересечение с микрофоном, могут какие-то возникнуть истории. Поэтому пока пишу вокал для песни, у меня на режиме телефон.

Но при этом все предупреждены, чтобы не потерять.

Не всегда. Далеко не всегда. Как тут всех предупредить, что я… В принципе, я думаю, что от нескольких часов, если я попаду, ничего не случится. Я думаю, что у меня все так отстроено, команда, так отстроена, что, в общем-то, она может работать и спокойным образом без моего вмешательства. Так, какие-то легкие контроли, как знаешь, корабль — плывем влево, плывем вправо, курс держим на юг, курс держим на север. И погнали.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».