Можно ли умереть от гриппа или ОРВИ, если лечиться «как надо» — мнение врача

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31

Врач-терапевт Осадчий: люди крайне редко умирают от гриппа или ОРВИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Некоторые болезни только одним названием внушают страх. А что, если главным врагом может стать обычная простуда?

Смерть от обычных симптомов ОРВИ наступить не может, только если это не скрытые симптомы более серьезного заболевания. Однако даже небольшую температуру лучше не игнорировать и сразу обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщил врач-терапевт Владимир Осадчий.

По его словам, одно из самых ошибочных мнений — это уверенность в необходимости подержать температуру несколько дней. Якобы в таком случае заболевание должно пройти, потому что организм борется с заражением. По мнению специалиста, это «глобальное заблуждение наших советских людей».

«Встречается такое в практике часто. Приходят пациенты повторно на прием, уже ожидаешь, что там нет температуры. Выясняется, что температура продолжает периодически повышаться. Начинаешь спрашивать пациента: «ну, вот я решил, что я не буду принимать эти препараты, потому что надо «протемпературить», чтобы уже все прошло», — объяснил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

В том числе терапевт отметил, что температура выше 38 градусов всегда должна сбиваться специальными препаратами. Однако это правило также распространяется в случае плохого самочувствия, когда на градуснике 37. У всех организм разный и если даже небольшое повышение температуры сильно портит состояние, то можно его сбить.

«Такое бывает крайне редко, чтобы от ОРВИ человек скончался. Только если это запущенный случай. <…> Если человек обращается за медицинской помощью и он вовремя получает эту медицинскую помощь, то эффект выздоровления наступает в течение пяти-семи дней», — рассказал врач.

При этом Осадчий подчеркнул, что важность вакцинации от гриппа или коронавируса очень недооцененная. Прививка действительно не гарантирует полную безопасность от инфекции, однако в случае заражения, защищенный человек переносит болезнь в легкой форме, в отличие от невакцинированных граждан.

Ранее 5-tv.ru публиковал предупреждения иммунолога о тяжелом сезонном гриппе в этом году.

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