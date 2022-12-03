Иммунолог предупредил россиян о тяжелом сезонном гриппе в этом году

Текущий сезон гриппа может стать самым тяжелым за последние пять-шесть лет, заявил врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с Lenta.ru. Причина высокого роста заболеваемости кроется в появлении новых подвидов заболевания, которые по серотипу (группа микроорганизмов одного вида) повторяют предыдущие, но из-за их мутации иммунитет, выработанный к прошлым вариантам, становится не эффективным.

«Сказать, что этот грипп совсем новый, нельзя. Свиной грипп, к примеру, и до этого циркулировал, он очень известен. Второй подвид — это азиатский вариант, встречавшийся и до этого. Другое дело, что в вирусе всегда происходят изменения, которые делают иммунитет неэффективным», — отметил Крючков.

Он добавил, что в последние годы благодаря противоэпидемическим мерам гриппа практически не было. Соответственно и популяционный иммунитет снизился. Поэтому заболеваемость гриппом и ОРВИ в этом году может быть самой высокой. Однако повода для беспокойства нет, заявил специалист. Ведь никаких особенных свойств у новых вариантов гриппа не появилось.

«Единственное отличие — в этом году вирус будет быстрее распространяться, впрочем ни в какое сравнение с коронавирусом это все равно не идет», — заключил он.

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