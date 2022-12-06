«Закормили»: SНАМАN весил 92 килограмма в 15 лет

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 10

SНАМАN весил 92 килограмма в 15 лет

Фото, видео: 5-tv.ru

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Любящие своих чад бабушки и дедушки, а также родители очень часто проявляют свою заботу через питание, боясь, что их малыш недоедает. Однако потом ему приходится исправлять их ошибки.

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) в интервью Светлане Шевченко в рамках спецпроекта «ОтЛичная жизнь» поделился воспоминанием о своем детстве. В основном Ярослав жил с бабушкой и дедушкой, к которым относится с особой теплотой. Известно, что они окружили его заботой и любовью и очень гордятся своим целеустремленным внуком. Но у заботы есть и обратная сторона медали, но важно отметить, что вызванная только переживанием за обожаемое чадо.

Удивим наших зрителей одним маленьким секретом, в котором ты признался мне вчера. У тебя же был большой вес в какой-то период времени.

Да.

В еде как раз как поменялись вкусовые предпочтения. Сколько ты весил?

92 килограмма в 15 лет.

Как так случилось?

Ну как… стандартно — закормили родители. Стандартно. Ну все же хотят, чтобы вот их ребеночек хорошо питался. Давай еще… Давай, первое, второе, третье. И компот еще… И так по три раза.

Обычно бабушки и дедушки…

Ну вот я с ними и жил. И мама тоже поддавала тоже — давай, поешь, когда еще. Ну, вот такой культ еды, который мне абсолютно не близок. Поэтому я просто на себя как-то взглянул в зеркало в один из прекрасных дней и ужаснулся. Так не пойдет.

Поэтому я спокойным образом отказался от такого большого потребления пищи. Стал много пить. В день выпивал, как минимум, до сих пор привычка с 15 лет, выпивать там три литра точно воды, а то и больше, а то и 3,5 литра. Ну, вообще легко. И стал ходить много, отказался от общественного транспорта. Пешком. Где-то года за два, за три стал гимнастику, какую-то зарядку делать. Вот таким образом года за два, за три сбросил. Ну, не так, как сейчас. Сейчас я еще меньше вешу. Ну, вот на «Факторе А» я больше весил, чем сейчас. Десять лет назад, там мне был 21 год, я весил больше, чем сейчас.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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