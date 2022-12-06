«Совсем усохла»: поклонники испугались худобы Арзамасовой на фоне слухов о разводе

В новом образе актриса выглядела слишком болезненной и осунувшейся, считают фанаты. Но что с ней могло произойти на самом деле?

Актриса Лиза Арзамасова вышла в свет и тут же напугала своих поклонников своим видом. Им показалось, что артистка стала слишком худой.

На одном из последних мероприятий Елизавета вышла в платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Новый снимок выложили 7Дней.ru. В неожиданном наряде, по словам фанатов, актриса выглядела слишком болезненной и осунувшейся. Более того, некоторые сказали, что она даже перестала быть сексуальной и привлекательной.

«Она совсем усохла после родов. Все выпуклости теперь на лице», — написал один из пользователей Сети.

Кстати, никто не так и принял во внимание, что Лиза Арзамасова совсем недавно закончила выступать в «Ледниковом периоде», для которого артистке приходилось тренироваться каждый день и по много часов. Уже через год после родов знаменитость могла спокойно похвастаться кубиками пресса. Помимо этого, она играет в театре и даже стала преподавателем.

Напомним, что в прошлом году артистка и ее муж Илья Авербух стали родителями. У них родился сын, которого назвали Львом.

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