Звезда сериала «Друзья» довела поклонницу до слез
Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс разыграла фанатов
Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck via www.imago-imag; 5-tv.ru
Артистка внезапно ворвалась в фотосессию двух девушек.
Звезда сериала «Друзья» решила по-доброму разыграть поклонников.
Кортни Кокс спряталась за диваном на студии Warner Brothers, где когда-то снимался телехит. Во время экскурсий на нем любят фотографироваться туристы и они явно не ожидали увидеть на своих снимках такое.
Когда на диван присели две девушки, селебрити также разыграла их, из-за чего она из молодых фанаток сериала не выдержала и расплакалась от счастья.
В итоге, помимо фото, на память каждый из шокированных поклонников получил еще и дружеские объятия от звезды Голливуда.
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