Звезда сериала «Друзья» довела поклонницу до слез

Артистка внезапно ворвалась в фотосессию двух девушек.

Звезда сериала «Друзья» решила по-доброму разыграть поклонников.

Кортни Кокс спряталась за диваном на студии Warner Brothers, где когда-то снимался телехит. Во время экскурсий на нем любят фотографироваться туристы и они явно не ожидали увидеть на своих снимках такое.

Когда на диван присели две девушки, селебрити также разыграла их, из-за чего она из молодых фанаток сериала не выдержала и расплакалась от счастья.

В итоге, помимо фото, на память каждый из шокированных поклонников получил еще и дружеские объятия от звезды Голливуда.