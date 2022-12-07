Закат Европы: Bloomberg предрек Старому Свету «худшие времена»

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Bloombergг: рост европейской экономики составит всего 2,4%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulf Mauder; 5-tv.ru

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ЕС может отказаться от концепции свободной торговли.

Европу ждут худшие времена за последние 30 лет — к такому выводу пришли аналитики Bloomberg.

Рост экономики в будущем году составит менее 2,5 процента, такого не было с момента основания ЕС.

А для сравнения, в Китае — дела будут идти гораздо лучше, экономика вырастет на пять процентов.

Все это может привести к тому, что Европе придется отказаться от концепции свободной торговли, и сосредоточиться на поддержании своих интересов.

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