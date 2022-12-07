Закат Европы: Bloomberg предрек Старому Свету «худшие времена»
Bloombergг: рост европейской экономики составит всего 2,4%
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulf Mauder; 5-tv.ru
ЕС может отказаться от концепции свободной торговли.
Европу ждут худшие времена за последние 30 лет — к такому выводу пришли аналитики Bloomberg.
Рост экономики в будущем году составит менее 2,5 процента, такого не было с момента основания ЕС.
А для сравнения, в Китае — дела будут идти гораздо лучше, экономика вырастет на пять процентов.
Все это может привести к тому, что Европе придется отказаться от концепции свободной торговли, и сосредоточиться на поддержании своих интересов.
Читайте также
-8° 770 мм рт. ст.
52%
52%
62.91
0.73 66.11
0.59
0.73 66.11
0.59
Нашли ошибку?