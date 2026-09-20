ВЦИОМ: «Единая Россия» набирает 49,4% по итогам экзитпола

По результатам опроса, необходимый барьер преодолели пять партий.
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
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Аналитический центр ВЦИОМ 20 сентября представил результаты экзитпола на выборах депутатов Государственной думы, которые проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. Согласно опросу избирателей на выходе с участков, лидирует «Единая Россия» с 49,4%, сообщается в аналитическом обзоре центра.
На втором месте находится КПРФ, получившая 14,2%. За ЛДПР проголосовали 10,7% опрошенных, за партию «Новые люди» — 9,7%. «Справедливая Россия» набрала 6,6% и также преодолела необходимый барьер.
Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость поддержали 3,3% респондентов, «Коммунистов России» — 2,1%. РЭП «Зеленые» получила 1,1%, «Родина» — 1%, Партия прямой демократии — 0,4%. Еще 1,5% участников опроса испортили бюллетени.
Предварительные данные ЦИК отличаются от итогов экзитпола. После обработки 20,4% протоколов «Единая Россия» набирала 57,1%, «Новые люди» — 7,97%, а «Справедливая Россия» — 5,09%.
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