По врачам: Визит к стоматологу привел москвичку на стол хирурга

Из-за ошибки дантиста девушке пришлось сломать нос.

Устанавливая пациентке импланты, дантист буквально вбил осколок кости в ее носовую пазуху. Чтобы исправить эту оплошность, понадобилось серьезное хирургическое вмешательство и пластическая операция. Теперь девушка требует компенсацию, а стоматолог, разумеется, все отрицает. Дмитрий Юзупчук попытался разобраться, кто прав, а кто виноват в этой истории.

На рентгеновских снимках Раисы видна причина непрекращающейся боли и очага воспаления в носовой пазухе. Инородное тело появилось после операции, которая, кажется, изначально пошла не по плану.

«У врача как будто соскочил инструмент, как будто он проткнул мне саму мою кость, либо десну, я не знаю», — рассказала бывший клиент частной клиники Раиса Жирякова.

Так дантист частной клиники буквально вбил осколок костной ткани. А ведь перед началом операции стоматолог убеждал пациентку, что все пройдет гладко, и нужно всего лишь — удалить восемь зубов, чтобы на их место поставить импланты.

«Они сказали, что нужно почистить каналы у некоторых зубов и нарастить костную ткань. Операция называлась синус-лифтинг», — рассказала Раиса Жирякова.

После вмешательства на лице девушки появились синяки и отеки. Жуткая головная боль не давала уснуть каждую ночь. Дантист уверял, что это нормально, но Раиса решила проконсультироваться с ЛОРом.

«Началось воспаление, здесь появилась киста и соответственно боли», — рассказала Раиса Жирякова.

Так Жирякова после кресла стоматолога попала на стол хирурга. Чтобы достать осколок, пришлось ломать нос. После операции девушка вернулась в стоматологию «Элизабет Дент», где работает тот самый специалист — Алексей Костин. Но похоже, что проблемную клиентку тут не узнают.

Генеральный директор частной стоматологии — Евгения Королева — держит язык за зубами, ведь так она защищает не только сотрудника клиники, но и, по нашим данным, своего мужа. Как оказалось, директор спрятала не только супруга, но и медицинскую карту пациентки.

— Я хочу ознакомиться со своей медицинской картой

— Мы получили заявление и все вам пришлем по почте.

— С оригиналом хочу ознакомиться

— По записи.

Сейчас вернуть потраченные деньги на неудачную операцию девушке помогают общественники. Они составили досудебную претензию, но, как выяснилось, оплачивала операцию Жирякова на условиях стоматологии… мимо кассы.

«Врач принимает оплату на собственную карту личную. Причем об этом он указал в переписке. Он указал ей номер расчетного счета, куда она должна была перебросить 200 000 рублей», — рассказала Тамара Кормишина, директор фонда помощи пострадавшим «Черный шприц».

Эксперты считают, что пострадавшей следует также обратится с заявлением полицию, чтобы правоохранители выявили нарушения закона со стороны клиники.

Пока стоматология рассматривает досудебную претензию, Раиса Жиренкова продолжает, стиснув зубы, терпеть боль и ждать полного выздоровления. Заодно собирает рекомендации врачей, чтобы оценить сумму ущерба для здоровья.