Гараж мечты: как построить безопасное помещение для машины, работы и хранения

Гараж перестал быть просто стоянкой для машины. Для одних это склад, для других — мастерская, для третьих — дача или даже дом. Но как бы вы ни решили использовать это пространство, важно помнить о безопасности. Как строить грамотно и без риска — разбиралась разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Как сэкономить на постройке гаража

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Якутске минус 40 зимой — привычное дело. Оставлять машину на улице в такую погоду нереально! А гараж построить — недешево. Милена Борисова с супругом решили сэкономить и соорудили конструкцию своими силами.

«Все лето завязывали вот эти железные арматуры. Это нужно для того, чтобы фундамент стоял крепко. И как только фундамент был готов, мы уже начали строить сами стены гаража», — рассказывает владелица строения.

Использовали сип-панели. В итоге семье конструкция обошлась в 700 тысяч рублей.

«Именно в нашем регионе эта сумма небольшая, скажем так. Если бы мы заказали у строителей, это было бы в расход в два раза дороже», — говорит Борисова.

Зачем строить гараж, если нет автомобиля

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Анастасия Ляшенко из Москвы ломает стереотип, что гараж — мужская территория. У нее даже нет автомобиля! Постройку девушка арендует под творческую мастерскую. Креативное пространство создавала сама.

«Стены были ужасного цвета, все в паутине. Отмывать это не было возможности. Ну и перекрашивать, как, например, вон та стена. Я ее покрасила полностью белым, я в жизни краскопульт в руки не возьму, и сделала это баллончиками», — рассказывает Ляшенко.

В ярком помещении уделять время хобби куда приятнее. Девушка создает поделки на 3D-принтере.

Законно ли использовать гараж не по назначению

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Гаражи теперь не только место для хранения и ремонта личного транспорта, как во времена СССР. Машины люди в основном оставляют возле дома или на паркингах, а чинят в автосервисах.

«Человек приходит с идеей о том, что он хочет гараж для своего автомобиля. А выясняется, что это все-таки какая-то уже зона идет, то есть мастерская, зона хранения, зона барбекю даже. Это как конструктор, грубо говоря, можно сделать все что угодно. И машина уже уходит на задний план, по факту», — говорит исполнительный директор компании по строительству гаражей Андрей Никифоров.

Кто-то выращивает в гаражах грибы и цветы! Некоторые даже умудряются обустроить жилище. Законно ли это?

«Просто так, поставив диван, вы там не можете проживать. Потому что, как минимум, должно быть освещение, окна соответствующие. Но еще самое важное, это категория земли. Категорию земли это очень сложно поменять», — разъясняет юрист Михаил Громов.

Как построить безопасный гараж

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Важно не строить бокс вплотную к жилому зданию — отступать, как минимум, шесть метров. И есть еще несколько советов:

Если гараж внутри дома — отделять его противопожарной стеной;

Запланировать эвакуационный путь: дверь должна открываться наружу;

Прокладывать качественную электропроводку, использовать негорючие кабель-каналы;

Продумать места для хранения бензина, масла и растворителей — вдали от источников тепла;

Оборудовать мощную приточно-вытяжную вентиляцию;

Поставить дымовые извещатели и датчики угарного газа.

Также не стоит применять для внутренней отделки пластик или МДФ — выбирать лучше плитку или гипсокартон с огнезащитной обработкой. Сам каркас надо строить из кирпича, железобетона, газоблоков или других материалов, которые выдержат пожар.

«Сегодня самый популярный вариант — это гаражи из металлоконструкции и теплых сэндвич панелей. Методика строительства, как и обычная металлоконструкция, но по теплу этого здания это уже ближе к кирпичному. Грубо говоря, 120 миллиметров минеральной ваты у вас заменяет почти полметра кирпичной кладки», — поясняет Никифоров.

Сип-панели относятся к слабогорючей группе. Их главный плюс — в скорости сборки.

Как не захламить гараж

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В гараже удобнее всего применять вертикальное хранение: стеллажи, пегборды, магнитные рейлинги. А чтобы ничего не терялось, мелочи складывать в органайзеры.

Для шин можно купить специальные настенные держатели или напольные стойки, а к потолку прикрепить контейнеры для предметов, которые редко используются.

И, чтобы гараж не стал вторым балконом, раз в сезон надо проводить ревизию — избавляться от мусора.