Ожившие мумии, коты и сокровища: Эрмитаж отметил день рождения

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В Петербурге отметили день рождения Эрмитажа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Уникальному музею нет равных. А вы там когда-нибудь бывали?

Эрмитаж сегодня можно было посетить бесплатно. Главный музей страны отмечает день рождения. Он был основан в Петербурге 258 лет назад — в День святой Екатерины — небесной покровительницы Екатерины II. Именно частное собрание картин российской императрицы положило начало коллекции.

Как раз ко дню рождения музея на постоянную экспозицию в Главном штабе вернулись шедевры французского модернизма. Полотна Пабло Пикассо и Анри Матисса надолго уезжали на выставку в Москве.

Брендом стали и коты Эрмитажа, которые защищают ценные экспонаты от мышей. Про них сняли анимационный фильм, создатели как раз поделились первыми кадрами.

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