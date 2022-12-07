Ожившие мумии, коты и сокровища: Эрмитаж отметил день рождения

Уникальному музею нет равных. А вы там когда-нибудь бывали?

Эрмитаж сегодня можно было посетить бесплатно. Главный музей страны отмечает день рождения. Он был основан в Петербурге 258 лет назад — в День святой Екатерины — небесной покровительницы Екатерины II. Именно частное собрание картин российской императрицы положило начало коллекции.

Как раз ко дню рождения музея на постоянную экспозицию в Главном штабе вернулись шедевры французского модернизма. Полотна Пабло Пикассо и Анри Матисса надолго уезжали на выставку в Москве.

Брендом стали и коты Эрмитажа, которые защищают ценные экспонаты от мышей. Про них сняли анимационный фильм, создатели как раз поделились первыми кадрами.