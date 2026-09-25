Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область

В результате атаки украинских дронов на Ульяновскую область пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на своем канале в мессенджере МАКС.

«По предварительным данным, в результате вражеской атаки БПЛА пострадало восемь человек: семь взрослых и один ребенок», — проинформировал глава области.

Он также отметил, что шестеро из раненых, включая несовершеннолетнего, находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в легкой. Всем пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь. Кроме того, все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в том числе подготовлены дополнительные койко-места.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Среди раненых есть ребенок.

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