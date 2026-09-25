В Казахстане объявлен общенациональный траур из-за гибели военных на Каспии

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 85 0

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Казахстане объявлен траур из-за гибели моряков

Фото: www.globallookpress.com/Chen Junfeng

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября общенациональным днем траура в связи с гибелью военнослужащих на учениях на Каспии.

«Распоряжением главы государства <…> 25 сентября 2026 года в республике Казахстан объявлен общенациональный траур», — сообщили в администрации казахстанского лидера.

Днем ранее Министерство обороны Казахстана подтвердило информацию о гибели 12 военных во время учений на Каспии. Трагедия произошла в Мангистауской области. Из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра военнослужащих унесло в море. Вначале сообщалось о 19 пропавших. Позже стало известно о 12 погибших.

Троих военнослужащих удалось спасти. Один из них госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Для расследования всех обстоятельств случившегося по поручению Токаева была создана специальная комиссия.

По данным Генпрокуратуры Казахстана, должностные лица, не обеспечившие безопасность военнослужащих с учетом метеоусловий и плохо организовавших спасательные работы, были установлены. Правоохранители провели осмотр места происшествия, допросили более 30 военных и изъяли документацию и видеоматериалы, имеющие отношение к делу.

Также власти страны сообщали о том, что всем пострадавших и семьям погибшим будет оказана необходимая помочь. Соболезнования в связи с трагедией на Каспии казахскому лидеру выразили президент России Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров.

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